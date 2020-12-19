شكرا لقرائتكم خبر عن فحص المخالطين لمحافظ الإسكندرية فى الديوان العام بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محافظة الإسكندرية، إجراء فحص وتحاليل لكافة المخالطين لمحافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف من العاملين بمكتب المحافظ والنواب وقيادات الجهاز التنفيذى لحصر الإصابات، والتعامل الفورى معهم بعد إصابته بفيروس كورونا.

كان قد أعلنت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها، إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.

وأضاف البيان: حرصا من المحافظة على طمأنة مواطنى الإسكندرية نود التأكيد على أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة، وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.

وتابع بيان محافظة الإسكندرية: خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وخالص الأمنيات بالعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.