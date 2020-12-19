شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد أعرض طريق بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمعة، عددًا من المحاور الجديدة، خاصة الطريق الدائرى الأوسطى الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول ١٥٥ كيلومترا، والذى يُعد أعرض طريق بالشرق الأوسط، حيث يصل فى أعرض قطاعاته إلى ١٦ حارة مرورية بواقع ٨ حارات لكل اتجاه، ويقع فى منطقة متوسطة بين الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والطريق الدائرى الإقليمى. وناقش الرئيس، خلال جولته التفقدية، العاملين عند أحد المواقع على طريق «الدائرى الأوسطى»، لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذى الراهن للإنشاءات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، طبقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الدائرى الأوسطى» يخدم جميع محافظات الوجه القبلى والبحرى ومدن القناة ويربط المدن الجديدة على جانبى الطريق فى شرق وغرب القاهرة، مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و١٥ مايو، وحلوان، و٦ أكتوبر، وتمّ تصميم الطريق طبقًا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريقًا حرًا بدون تقاطعات مرورية.

وأضاف أنه تمّ تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعيلية الزراعى، إنشاص، «القاهرة بلبيس- القاهرة الإسماعيلية الصحراوى»، القاهرة السويس، طرق القاهرة الجديدة.