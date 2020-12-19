شكرا لقرائتكم خبر عن عدوية: الموسيقار محمد عبد الوهاب قالي صوتك حلو حافظ عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال احمد عدوية اننى كنت في استديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه، وانه يحب اغنية خضر العطار من احمد عدوية

وأضاف عدوية خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدا والحانه رائعة وانا اعشقه جدا، ولحن ليا اكتر من اغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج واغنية حزينة اسمها القمر مسافر.

وقالت زوجته ان عدوية غنى لى يا اختى سملتين من الحان بليغ حمدى في حفل الخطوبة بتاعنا، كما اهدانى يا بنت الحتة والدور الاولنى واغنية أخرى اغانى .