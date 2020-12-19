شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على عصابة «دوكشة ومنصور الحفني» بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشاران محمد غنام ومحمد سليم وكيلا نيابة وادى النطرون حبس 5 متهمين بحيازة مخدرات وأسلحة ألية ونارية 4 أيام على ذم التحقيقات التي تجرتها نيابة وادى النطرون برئاسة المستشار عزالدين غلوش، رئيس نيابة وادى النطرون الجزيئة، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، ومن بينهم اثنين من المتهمين أحدهما يقيم بمركز الدلنجات وشهرته «دوكشة» والآخر شهرته «منصور الحفني» وكلاهما مطلوب على على ذمة قضايا وأحكام في محافظة البحيرة.

وكانت أجهزة الأمن في مديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة وادى النطرون، بورود معلومات بوجود 5 أشخاص من المطلوبين في ذمة قضايا في مركزى الدلنجات وكفر الدوار وبينهم المتهمين الشهيرين بـ«دوكشة ومنصور الحفنى».

وتبين من التحريات أن المتهيمن مطلوب ضبطهم والتنفيذ عليهم في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه وحيازة سلاح نارى واستعراض القوة وحيازة مخدرات وإطلاق أعيرة نارية وحياز سلاح أبيض وهتك عرض وضرب وبلطجة.

وتوصلت التحريات أيضًا إلى أن المتهمين يقومون بالإتجار في المواد المخدرة ويحوزون أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، ويقيمون في منزل منعزل في إحدى المناطق الصحراوية بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون، ويستخدمون سيارة ملاكي في تنقلاتهم.

تم التنسيق مع قطاع الأمن العام وتقنين الإجراءات واستهدافهم المتهمين بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد 2 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات من ذات الأعيرة وعدد 2 «مطواة» و5 طرب من مخدر الحشيش، وكمية من الهيرويين والأقراص المخدرة، و8 هواتف محمولة، والسيارة المستخدمة في التنقلات.

اعترف المتهمون بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار وأن الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة يستخدمونها في مزاولة نشاطهم الإجرامى.