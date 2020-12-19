شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ استثمارات بـ603 ملايين جنيه بمشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى أنه تم تنفيذ استثمارات قدرها 603 مليون جنيه، بمشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى من "حجوزات وبدالات وسحارات وكبارى"، لتحسين حالة الرى والنقل النهرى وتوليد طاقة كهربائية وتنشيط السياحة النهرية والظروف البيئية.

وأوضح التقرير أن أنه تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 847 عملا صناعيا على الترع بمحافظات "بنى سويف - القاهرة – البحيرة – الشرقية".

ولفت التقرير إلى أنه تمت إزالة 20545 حالة تعد على نهر النيل فى 16 محافظة نيلية وتطوير وتنمية طول 5.56 كيلو متر من نهر النيل بمحافظات القليوبية والأقصر والجيزة وقنا، وسوهاج وأسوان وبنى سويف والمنيا.

اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف"، أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.