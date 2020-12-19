شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحميد: محافظة القاهرة غير مهتمة بالترويج لإنجازات الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الإعلامي عمرو عبدالحميد، مدير عام فضائية TeN، «رفض محافظة القاهرة الظهور إعلامياً» للحديث عن إنجازات الحكومة في عودة الوجه الحضاري للمدينة التاريخية، فيما تضامن معه الإعلامي نشأت الديهي الرئيس التنفيذي لقناة TeN.

وكتب عمرو عبدالحميد عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، اليوم الجمعة: «بقدر ما أسعدني كصحفي تعامل الجامعة الاسكتلندية مع الزميل أحمد شوشة، بقدر ما شعرت بالضيق والأسى من تعامل محافظة القاهرة مع فريق عمل البرنامج وهم يطلبون على مدار يومين استضافة مسؤول له حيثية يتحدث عن انجازات الحكومة في عودة الوجه الحضاري للقاهرة الخديوية..قيل لهم لابد من موافقة السيد المحافظ شخصياً..دعواتكم».

وعلق نشأت الديهي بقوله: «أخشى ما أخشاه أن يكون نظرة هؤلاء المسؤلين للعمل الإعلامي أنه مجرد ديكور، أو عمل بلا قيمة مضافة للحدث أو الإنجاز، أنا حزين على فشلنا في فى توضيح وتفنيد أهمية الإعلام لكل هؤلاء».

وأضاف: «حزين جدا لضمور غدة الضمير لدي الكثيرين الذين يتناولون ملفات استراتيجية بأساليب الموظفين الذين يمسكون بأقلام الكوبيا وورق الكربون».