شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي يوافق على مساعدة بقيمة 1.67 مليار دولار لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار. وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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