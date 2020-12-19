فارق سعر التشغيل.. ضبط مالك مخبز استولى على 500 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقى ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة القبض على مالك مخبز بلدي؛ بتهمة الاستيلاء على فارق سعر تشغيل المخبز بالغاز بدلا من السولار.
التحريات أشارت إلى أن مالك مخبز بلدي بمحافظة البحيرة؛ استولى على فروق الأسعار الناتجه عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، قُدرت بنحو 562 ألف جنيه قيمة فروق الأسعار بينهما.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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