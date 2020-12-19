الهجرة تطلق حملة على "تيك توك" لترويج المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" إقليميًا وعالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب– أسامة علي:

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة على منصة "تيك توك" الإلكترونية كأداة من أدوات الترويج للمبادرة من أجل الوصول لأكبر عدد من أبناء المصريين حول العالم، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وأعلنت وزارة الهجرة أن هذه الحملة هي بمثابة التعاون الثاني مع منصة "تيك توك" بعد حملة "مفيش زي مصر" التي أطلقتها الوزارة عام 2019 وتجاوزت 30 مليون مشاهدة.

وأضافت الوزارة أن حملة "اتكلم عربي" على منصة "تيك توك" حققت تفاعلا كبيرا حتى وصلت إلى ٨ مليون مشاهدة خلال الساعات الأولى من إطلاقها.

وأوضحت وزارة الهجرة أنه تقرر إطلاق الحملة على منصة تيك توك لأن عددًا كبيرًا من شباب مصر والعالم أجمع متفاعلون عليه بما يحقق رواجًا إقليميًا ودوليًا واسعًا للمبادرة الرئاسية اتكلم عربي.

ودعت الوزارة المصريين في الخارج وأبنائهم كافة إلى المشاركة في الحملة على منصة "تيك توك"، وإرسال فيديوهات داعمة للمبادرة من أجل نشرها عبر المنصة، وكذلك باستخدام هاشتاج ( #اتكلم_عربي ).

ولكل من يرغب في متابعة الحملة على منصة "تيك توك" يمكنه الدخول على الرابط التالي:

https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/​