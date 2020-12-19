شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: استقطاع حارة مرورية بطريق الفيوم لمدة شهرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة انه في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير( طريق الفيوم- ميدان الرماية- طريق المنصورية) وهى الأعمال الجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فسوف يتم البدء في إنشاء عدد(3) كوبرى مشاه بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاه بمناطق( مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام ) وذلك حفاظاً على امن وسلامه المواطنين وللتيسير عليهم اثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث .

ومن جانبه اكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن قيام الشركة المسند اليها الأعمال بالبدء في إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكبارى المشاه بطريق الفيوم بالإتجاهين بالمواقع الآتية ( المنطقة المواجهه لمدارس مصر للغات- المنطقة المواجهه لبوابة خوفو حدائق الاهرام- المنطقة المواجهه لبوابة أحمس حدائق الاهرام.)

واشار ان الأمر يستلزم إستقطاع حارة مرورية من طرق الفيوم يمين ويسار الجزيرة الوسطى في الإتجاهين ابتداءاً من اليوم ولمدة شهرين لحين الإنتهاء من إنشاء كبارى المشاه المشار إليها وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.

كما أوضح أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية .