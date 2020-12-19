شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمل «البريمة» لمرور مواسير الغاز الطبيعى أسفل الترع بارمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الاقصر عن بدء عمل البريمة الخاصة بالدفع النفقي لمرور مواسير الغاز الطبيعي أسفل الترع والي فوكس بأرمنت الحيط. واضاف أنه من المقرر ان يتم عمل الدفع النفقي ايضا أسفل ترعة الرياينة وطريق مصر اسوان الزراعي وترعة اصفون ومصرف الرياينة بعمق يصل إلى ٢٠ متر. وأوضح ان ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بواسطة الهيئات والشركات الحكوميه بنطاق المراكز والمدن. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

كانت هذه تفاصيل خبر بدء عمل «البريمة» لمرور مواسير الغاز الطبيعى أسفل الترع بارمنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.