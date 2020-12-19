شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 10 عمليات كبرى بقسم جراحة الأورام بمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجريت داخل مستشفي السويس العام عشرة عمليات كبري ودقيقة بقسم جراحة الاورام تحت اشراف استاذ دكتور سليمان القماش ومعه فريق طبي من جامعة قناة السويس يضم اساتذه جراحة اورام وجهاز هضمي واوعيه دمويه وتجميل وجراحه عامه وكانت العمليات تضم سرطان بالغده الدرقيه وتم استئصال كلي للغده وسرطان بالوجه وتم استئصال السرطان وتجميل الوجه وكذلك عمليات استئصال دوالي الساقين واستئصال المراره وعمليات بتر تحت الركبه وورم بفروة الرأس وعمليات فتق صري وفتق اربي . يذكر أن العيادة تستقبل المرضي يوم الاثنين من كل اسبوع ويتم اجراء الجراحات يوم الاربعاء بعد تجميع الحالات. واشاد الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس بمجهودات الفريق الطبي بقسم الاورام متنمنيآ لهم المزيد من النجاح والتوفيق في رعاية وخدمة المرضي .

الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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