شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له التي أجريت له.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي لمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، يتمتع المحافظ بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلي خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.

وتضمن البيان دعوات بالشفاء العاجل لمحافظ الإسكندرية وعودته سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة المواطن السكندري، وذلك دون الإشارة لإجراءات أخرى تتعلق بالمخالطين له بمقر ديوان عام المحافظة.