شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه شرب الشاورية بنجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا أعمال انشاءات محطة مياه الشرب بقرية الشاورية بمركز نجع حمادي رافقه عدد من القيادات التنفيذية . أوضح نائب المحافظ إلى ان المحطة تبلغ طاقتها الانتاجية ٢٠٠٠ لتر مكعب / يوم وتبلغ التكلفة الاجمالية لها حوالي ٨ مليون و٩٠٠ الف جنيه وسوف تخدم اهالي قريتي الشاورية والرئيسية. مشيرا إلى أن ذلك يأتى في إطار سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

كانت هذه تفاصيل خبر نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات محطة مياه شرب الشاورية بنجع حمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.