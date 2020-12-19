شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول على وحدات سكنية بمرسى مطروح من المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن الاسماء المستبعدة من المتقدمين للوحدات السكنية بالكيلو 4 في يونيه 2020 وعددهم 317 متقدم على ال 82 وحدة سكنية بمساحة 65 م للوحدة بعمارات حي الزهور الجديدة وذلك بعد تسليم المستندات لادارة الاسكان بمجلس المدينة .

وأكد جاب الله بان عدد المتسبعدين بلغ 317 متقدم لوجود املاك لديهم عن طريق التحريات عبارة عن وجود ( عداد كهرباء- عداد مياه- املاك- شهر عقارى- إيرادات- ابنى بيتك- ضرائب عقارية- أقامة) .

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بانه سيتم فتح باب التظلمات على أسماء المستبعدين من الوحدات السكنية ك٤ الجديدة نظرا لوجود أملاك لديهم من عدمه لمدة 15 يوم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 20 ديسمبر 2020 حتى يوم الاحد الموافق 3 يناير 2021 على ان تقدم التظلمات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة.

مضيفا بانه بعد الانتهاء من التظلمات ستشكل لجنة لعمل المعاينات على الطبيعة لجميع المتقدمين التي انطبقت عليهم الشروط المعلنة وهي كالاتي: -

1- لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما.

2- ألا يكون قد سبق للمتقدم تخصيص أو تملك وحدة سكنية بالمحافظة أياً كان نوعها أو للأسرة «الزوج / الزوجة» سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير .

3- أن يكون المتقدم من أبناء مطروح أو المقيمين بها إقامة دائمة لا تقل عن خمسة عشر عاماً للأعمال الحرة وعشرة سنوات للعاملين بالدولة على أن يتم إرفاق خطاب العمل بمدة خدمته الفعلية بالمحافظة وفي حالة النقل خارج المحافظة تسحب الوحدة السكنية ولا يحق للمنتدب التقدم للحصول على وحدة سكنية وأن يكون من أبناء المركز الواقع به الوحدة السكنية والإقامة الدائمة في نفس المركز.

4- ألا يكون للمتقدم عداد كهرباء يخص وحدة سكنية أو منزل – عداد مياه – أملاك – عقارات باسمه أو باسم الزوجة حتى ولو تم التنازل عنها لأي شخص آخر.

5- ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.

6- ألا يكون المتقدم مخصص له قطعة أرض من مشروع أبني بيتك بالمحافظة .

7- ألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية أخرى بدائرة المحافظة .

8- في حالة تقدم السيدات لحجز وحدة سكنية من إسكان المحافظة يتم تقديم شهادات سلبية للزوج والزوجة .

9- طلب الحجز «طلب واحد فقط للأسرة» الزوج / الزوجــــة .

10- لا يجوز التنازل عن الوحدة السكنية أو إيجارها للغير وفي حالة ثبوت ذلك تسحب الوحدة فوراً بالطريق الإداري ويفسخ العقد من تلقاء نفسه دون اللجوء إلى القضاء .

11- يتم تقديم الطلبات بصفة شخصية باليد مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصحية .

12- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه كاملة عند التقديم ولا يقبل إضافة للملف أي مستند بعد قبول الطلب بالمجلس وفي حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي والمطالبة بالتعويض واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها.