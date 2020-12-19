شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة أسيوط تناقش كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني، شهد قصر ثقافة ديروط بالتعاون مع الجمعية المصرية للباحثين العلميين وقطاع التدريب الضريبي، ندوة تثقيفية بعنوان «كيفية تقديم الاقرار الضريبي الكترونيا» حاضرها أحمد عبدالوهاب مدير إدارة التدريب الخارجي بقطاع التدريب بمصلحة الضرائب، والذي تناول الحديث حول أهمية تقديم الاقرار الضريبي وكيفية التعامل مع الموقع الإليكتروني والتقديم إلكترونيا، كما ناقش محمد علاء بجهاز مكافحة التهرب الضريبي بأسيوط العقوبات التي تقع على الشخص الذي لا يقدم الإقرار الضريبي، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول الاسئلة الشائعة في دور الدولة في الحد من مشكلة التهرب الضريبي

نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر ببني مر سلسلة من المحاضرات التثقيفية تحدثت علياء الشريف خلاها عن تعريف نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر وما يقدمه من خدمات متاحة للجمهور كما تناولت الحديث حول مفهوم التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع

أعد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل محاضرة عن أهم أعمال الأديب عباس العقاد «عبقرية السيد المسيح»، حاضرها يحيي عبدالصبور، وقدم رؤية جوهرية حول ما تناوله العقاد من التحليل والتعليل، تلك الظاهرة الفريدة في العالم الإنساني ظاهرة دعوة النبوة التي قادته المقارنة الطويلة بين الديانات إلى التأكيد بأن منشأها الأول هو مدن القوافل، وتصدى العقاد في كتابه لقضية هامة هي قضية الشك في وجود السيد المسيح، ويقف العقاد في فصل آداب حياة عند الأقوال التي جاءت على لسان السيد المسيح في مجال التوصية والوعظ، فلا يرى فيها ما ينكر أو يستغرب، إذ الغرض الذي يرمي إليه المسيح منها تطهير النفس وتنزيهها واجتثاث ما تنطوي عليه من جذور الشر وبذور الفساد.