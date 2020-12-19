شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: غدا.. استقبال أولى الرحلات القادمة من ألمانيا للغردقة ومرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي عن استقبال اول رحلة طيران من المانيا إلى مطار الغردقة اللدولي كاول رحلة منذ انتشار فيروس كورونا وذلك عن طريق شركة ايركايرو من مطار فرانكفورت إلى مطار الغردقة الدولي.

فيما اكد الخبير السياحي أو الحجاج العماري ان مطار مرسي علم سيستقبل اول رحلة من المانيا عن طريق شركة ايزى جيت من مطار برلين وذلك غدا السبت كاول رحلة سياحية من المانيا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مرسي علم