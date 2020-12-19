شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رقابى يكشف مخالفات مالية بمستشفى الجامعة بـ «جنوب الوادى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير رقابى للجهاز المركزى للمحاسبات، وجود مخالفات مالية وإدارية فى المستشفى الجامعى بجامعة جنوب الوادى، خصوصًا فى قسم العناية المركزة، وتبين وجود أجهزة ومعدات طبية جديدة دون استغلال فى الهدف الواردة لأجله، وذلك خلال فحص ومراجعة الأعمال المالية والمخزنية لصندوق تحسين الخدمة بالمستشفى عن العام المالى 2019 - 2020.

ورصد التقرير أن مسؤولى المستشفى أودعوا حصيلة منظومة العلاج المجانى بحساب صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى بالمخالفة للقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣، بشأن الموازنة العامة للدولة.

كما ذكر التقرير حبس وتعطيل المال العام نتيجة عدم الاستفادة من بعض المعدات والآلات والأجهزة بوحدة العناية المركزة العامة بمستشفى الطوارئ والإصابات منذ ورودها للمستشفى فى مايو ٢٠١٩ وحتى تاريخ الفحص الأمر الذى يعرضها للتلف، وبلغ ما أمكن حصره من هذه الأجهزة ما قيمته ٢ مليون و٨٩١ ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى قيام المسؤولين باصطناع محررات رسمية «أذون صرف مخزنية»، وذلك بتمهيرها بإمضاءات منسوبة لبعض الموظفين العموميين بالمستشفى وتبين من الفحص عدم صحتها بغرض الاستيلاء على محتواها والبالغ قيمتها ما أمكن حصره مبلغ ٣٥٨٥٢ جنيها الأمر الذى يقتضى إحالة الموضوع لجهات التحقيق المختصة وتشكيل لجنة لحصر كافة الحالات المماثلة وتحميل المتسبب بكل ما لحق بالموازنة من أضرار.

من جانبة أكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، أنه بشأن تعظيم إيرادات صندوق الخدمة بدون وجه حق، بمبالغ كان المفترض أن تؤول إلى إيرادات الدولة، قد تم تعزيز بنود ميزانية قطاع مستشفيات قنا الجامعية من إيرادات صندوق تحسين الخدمة خلال العام المالى 2019 - 2020، بإجمالى ١٩ مليونا و٦٨٠ ألف جنيه؛ متمثلة فى تعزيز بنود الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات بـ4 ملايين و500 ألف جنيه، وتعزيز بنود الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات ومستلزمات التشغيل بـ 10 ملايين و٨٦٠ ألف جنيه، فضلًا عن تعزيز بنود الباب الرابع والذى يتضمن صرف أجور العمالة بالأجر اليومى بـ4 ملايين و320 ألف جنيه.

وأضاف أنه بالنسبة لعدم الاستخدام الأمثل للأجهزة والأساسات الطبية المتمثلة فى ١٣ سرير عناية مركزة بمستشفى الطوارئ، قد تم تجهيز ٨ أسرة عناية مركزة بالمستشفى من قوة الـ١٣ سريرًا وذلك للنقص الشديد فى عدد أطباء التخدير والتمريض.