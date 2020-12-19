شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مزرعة دواجن مخالفة مقامة على أرض زراعية بالشهابية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية شنت حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية الشهابية، وأسفرت الحملة عن إزالة مزرعة دواجن مقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية على مساحة ٢٢٥ متر، وتم تحرير محضر للمخالف تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .
كما أوضح رئيس مركز ومدينة أن التتبع الميدانى من كافة الجهات صاحبة الولاية لرصد أي تعديات، وإزالتها على الفور، وتحرير محاضر ومصادرة مواد البناء، فضلا عن تحرير محضر للمقاول القائم بالبناء كونه شريك أساسى في المخالفة نفسها، مع تغليظ العقوبات القانونية والمادية على المخالفين .
جاء ذلك بحضور أيسر موسى، ومحمد البنا ناءبي رئيس المركز والمدينة، ورشدى البلتاجى رئيس الوحدة المحلية لقرية الشهابية، وأبوالغيط سعد أحمد سكرتير الوحدة المحلية لقرية الشهابية، والمهندس رمضان ابو جموس، مدير حماية الأراضى، وعدد من مدراء الجمعيات الزراعية .
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