شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بإسم 25 مليون عامل مصري،أدان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر،برئاسة جبالي المراغي ،ونقاباته العامة الـ27 ،ومؤسساته الإجتماعية والثقافية،القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي منذ ساعات قليلة ،بشأن حالة حقوق ‏الانسان في مصر، والذي تضمن معلومات غير حقيقة بشأن الأوضاع في مصر..

وجاء في بيان عاجل عن مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الأمين العام محمد وهب الله صرح بأن «الإتحاد العام ونقاباته العامة» يعتبرون هذا التوجه من جانب البرلمان الأوروبي يعبر عن أهداف سياسية ،حيث تناسى وتغافل دور مصر المحوري في مواصلة الحرب والقضاء على الإرهاب والإرهابيين ،والحفاظ على الإستقرار في المنطقة العربية بل والعالم ،وكذلك تناسى السياسات المصرية الجديدة التي تتبنى برامج الحماية الإجتماعية للمواطنيين وفي القلب منهم العمال في ظل جائحة كورونا ..

وبرهن على ذلك بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،وكذلك ببرامج الحماية الإجتماعية والصحية والإقتصادية للمواطنيين بإعتبرها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها البرلمان الأوروبي خلال عرضه لحالة مصر ،وكذلك جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.

ودعا الإتحاد العام لنقابات عمال مصر البرلمان الأوربي إلى مراجعة أفكاره تجاه دولة محورية ورائدة بحجم مصر حفاظاً على العلاقات التاريخية مع بلدان أوروبا ،وترسيخ مبادئ التعاون وبناء الثقة من أجل العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء العالم ..