شكرا لقرائتكم خبر عن القرى السياحية بالبحر الأحمر تتلقى منشورًا بإلغاء احتفالات رأس السنة في وجود تجمعات كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر اخطارا بمنشور من غرفة المنشات الفندقيةحيث تضمن المنشور ان وزارة السياحة تطالب من كافة المنشآت السياحية والفندقية عدم إقامة أية فاعليات (ثقافية- سياحية) أو احتفالات خلال فترة رأس السنة، ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.

وتضمن المنشور الذي تلقت القري السياحية بالبحر الاحمر وحصلت المصري اليوم على نسخة منه ان عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، اكد إن هذا القرار يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تم اتخاذها بناء على تعليمات اللجنة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتى إنعقدت يوم 8 ديسمبر الماضي وتطبيق الإجراءات الاحترازية وبضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات