شكرا لقرائتكم خبر عن «نساء لا تعرف المستحيل» تجمع المصريين واللاجئين في بازار للحرف التقليدية بالعبور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال فترة العزل المنزلي الذي خلفه انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة من منتصف شهر مارس حتي شهر يوليو كانت معانات أسر اللاجئين وطالبي اللجوء مختلفة حيث أغلقت المدارس والمراكز التعليمية الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء، وفقد الكثير عمله، وانخفضت المساعدات المخصصة لهم من قبل المؤسسات الدولية، هذة الحالة جعلت عدد من السيدات اللاجئات وطالبي اللجوء المقيمين في مصر يفكرن في خلق مساحة جديدة ومختلفة لهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللقاءات الإلكترونية في محاولة حل المشكلات التي خلفتها الجائحة، فمن هنا خرجت مبادرة «نساء لا يعرفن المستحيل لخدمة مجتمع اللاجئين وللاجئات» والتي اسسها سيدات لاجئات وطالبي لجوء من جنسيات مختلفة مثل السودانية والسورية والارترية والجنوب سودانية والصوماليه، جميعهم مقيمين في مختلف المحافظات المصرية بهدف محاولة دعم بعضهم وفتح مجالات مختلفة لهم.

نظمت المبادرة اليوم الجمعة بمركزسوريا الغد التعليمي بمدينة العبور معرض لمدة يوم واحد للحرف التقليدية والمنسوجات والعطور ومعدات التطهير والأدوات المنزلية والملابس الشتوية بجانب الحلوي والأطعمة التقليدية، حيث شارك في المعرض 24 عارض ينتمون للجنسيات السورية وا لسودانية والجنوب سودانية بالإضافة إلى مشاركة عارضات مصريات.

ريان عبدالمنعم من السودان من منظمين المعرض والمبادرة المشاركات في المبادرة قالت إن هذا المعرض هو الاول للمبادرة واعتمد على توفير منتجات مختلفة بأسعار مناسبة سواء للاجئين أو المصريين المقميمين في العبور، ويهدف لتسويق منتجات المشاركين في مناطق جديدة، حيث تضمن المعرض أيضا ألعاب أطفال وملابس أطفال، وحرف تقليدية مختلفة، وحرصنا على الإلتزام بالإجراءات الوقائية خلال يوم المعرض وطالبنا من المشاركين ذلك.

مبادرة سيدات لايعرفن المستحيل هي مبادرة تم تأسيسها في منتصف شهر مايو الماضي من قبل شابات يعملن في العمل التتطوعي لخدمة اللاجئات وطالي اللجوء من السيدات والأطفال المقيمين في مصر، تهدف إلى عمل ورش تدريبية منها تعليم الحرف اليدوية وتنظيم معارض وعرض منتجات المتدربات، بالإضافة إلى تنسيق دورة تدربية للتسويق وتعليم المهارات المخلتفة للتعامل مع الحاسب الآلي، ودورات تعليم اللغتات والفوتوشوب للسيدات.

زهور فارس سيكرتير المبادرة وهي من سوريا قالت إن المبادرة اختارت البزار الاول لها في مدينة العبور بهدف تعريف الناس بأنشطتها وأيضا توفير مساحة صديقة للاجئات في مدينة العبور التي بها عدد كبير من اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة من أبناء السوريا وبعض الجنسيات الإفريقية الاخري، لان المساحات الخاصة باللاجئين في العبور غير موجودة وأغلفت خلال فترة انتشار فيروس كورونا فهذا المعرض محاولة لتوصيل الخدمات والمنتجات لسكان العبور من اللاجئين والمصريين أيضا وأيضا تسويق منتجات العارضين القادمين من خارج المدينة.

أكدت ان التمويل هو أبرز مشكلات التي تواجهه المبادرة فالتمويل لها هو ذاتي، وهذا المعرض عقد بعد محاولات عديدة بسبب ارتفاع اسعار الإيجار للملاعب أو مراكز الشباب أو الاندية بالإضافة إلى توقف بعض المراكز عن تأجير المساحات بها خوفا من انتشار فيروس كورونا، وقرر بعد مركز سوريا الغد بالعبور دعم المبادرة بالمساهمة بمكان العرض.