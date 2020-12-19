شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة شمال سيناء" تفسد محاولات الجماعة الإرهابية وتنفى شائعة وفاة 7 أشخاص بسبب نقص الأكسجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفشلت مديرية الصحة بشمال سيناء، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، التي أطلقت صباح اليوم شائعة وفاة 7 أشخاص داخل العناية المركزة بمستشفى العريش العام بسبب انقطاع الأكسحين عن المستشفى، وهى الشائعة التي استهدفت من خلالها الجماعة الإرهابية بث الخوف والرعب بين أبناء المحافظة، فبعد دقائق من انتشار الشائعة على مواقع التواصل الاجتماعى، أصدرت مديرية الصحة بشمال سيناء نفيًا حاسماً للشائعة.

وقالت إن رصيد خزانات الأكسجين يحتوى على 22200 لتر ولا يوجد نقص بالأكسجين نهائيًا، منوهة إلى أن التيار الكهربائى لم ينقطع نهائيًا عن المستشفى، وأن المستشفى تتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتعامل مع حالات اشتباه كورونا.

وأضافت أن الأدوية والمستلزمات متوفرة طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، كما تهيب مديرية الصحة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وفى حالة وجود أى استفسار الاتصال بإدارة الطب الوقائى والعلاجى على الأرقام 0683327895 و063328471.