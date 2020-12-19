شكرا لقرائتكم خبر عن "نجدة الطفل": نفحص فيديو بسنت وياسين لاتخاذ الإجراءات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، على واقعة نشر فيديو لأحد الأطفال على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو يحكى قصة حبه لفتاة معه في المدرسة، قائلا:"فؤجئنا بنشر الفيديو وكان يجب احترام خصوصية الطفل".

وتابع عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم أحمد الدريني، والمذاع عبر فضائية مساء دي إم سي، أن ما نشر على الفيس بوك من فيديوهات مسيئ للأطفال، كما أن الطفل 6 سنوات ويحكي مع والده عن قصة حبه لطفله، وهو ما يعد تشهيراً للطفل الذي فرح والده به ورأى أن ذلك جيدا.

وأكمل مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الخط سيفحص الفيديوهات وسيتم اتخاذ قرارات تجاهها، قائلا:" ملامح الطفل وهو يتحدث وحالة الشاب والعصبية التى تعامل بها، كما أن الطفل كان في حالة توتر وعصبية وكان يجب احترام خصوصية الطفل".

وأشار مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أنه لو ثبت من خلال رؤية نجدة الطفل والجهات المعنية أن هناك مخالفة للطفل والقيم الأسرية وإساءة استخدام الطفل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحاً أن ما حدث به استغلال تجارى للطفل بسبب نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي.

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة، واقعة استغلال طفل من قبل والده وهو مطرب شعبي، بنشر "فيديوهات مسيئة" على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى واقعة نشر فيديوهات تحت عنوان: "محمد وبسنت وياسين".

وأعلن المجلس في بيان اليوم الجمعة، اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة حيث تقدم ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

يذكر أن قد احتلت قصة الطالب "محمد" حديث منصات السوشيال ميديا المختلفة، خلال الأيام الماضية، بعد أن وثق والده القصة الكاملة لرد فعله على مشاجرته داخل الفصل الدراسى مع أحد الطلاب، دفاعا عن إحدى زميلاته فى الفصل والتى تدعى "بسنت".