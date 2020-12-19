شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة توصى بمنع التجمعات فى رأس السنة: احنا مش بنكد عليكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة، إن الوزارة تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في الفنادق، قائلا:" إحنا مش بنكد على حد، ولكن العالم كله بيطبق الإجراءات لمنع تفشى كورونا بمنع التجمع أو قفل الفنادق وغيرها".

وتابع العاصى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دى إم سى، تقديم أحمد الدرينى، والمذاع عبر فضائية مساء دي إم سي، إن الوزارة أصدرت توصيات للمنشأت السياحية بمنع التجمعات في رأس السنة، كما تم المرور على عدد من المنشات لمعرفة تطبيق الإجراءات.

واستضافت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الجمعة، مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكمل اليوم حوالي خمسين من الرياضيات والرياضيين المصريين القادرين باختلاف المسيرة، جا ذلك من أجل تسليط الضوء على أهمية التقنيات المساعدة في توسيع آفاق الاستقلالية والمشاركة العامة لذوي الإعاقة في مصر

رافقهم في المسيرة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الإجتماعي، ومحترف رياضات التحمل وسفير النوايا الحسنة للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مايكل حداد، وأشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم.