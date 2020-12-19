شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. جو بايدن وزوجته يتلقيان لقاح كورونا الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتلقى الرئيس المنتخب جو بايدن والسيدة الأولى القادمة جيل بايدن جرعاتهما الأولى من لقاح فيروس كورونا علنًا يوم الاثنين ، وفقًا لفريقه الانتقالي.

وأطلع السكرتير الصحفي للبيت الأبيض القادم جين بساكي المراسلين على الأخبار في مكالمة هاتفية يوم الجمعة، ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تلقى فيه مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى ، بمن فيهم نائب الرئيس بنس ورئيسة البرلمان نانسي بيلوسي اللقاح اليوم الجمعة.

وقال الفريق الانتقالي إن نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس ستحصل على لقاحها في الأسبوع الذي يلي حصول بايدن عليه ، ونصح الخبراء الطبيون بتوزيع الجرعات الأولى.

وأعلن الفريق الانتقالي لبايدن يوم الخميس أن النائب سيدريك ريتشموند وهو مستشار مقرب من الرئيس المنتخب ، قد أثبتت إصابته بالفيروس وسيتم وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وكان ريتشموند وبايدن في جورجيا في وقت سابق من هذا الأسبوع لحضور فعاليات الحملة ، لكن المتحدثة باسم المرحلة الانتقالية كيت بيدينجفيلد قالت إن تفاعلاتهما "حدثت في الهواء الطلق ، وكانت مقنعة ولم تتجاوز 15 دقيقة متتالية ، وهو الإطار الزمني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للاتصال الوثيق".

وقال بيدنجفيلد: "سافر ريتشموند إلى جورجيا بمفرده وليس مع الرئيس المنتخب"، وجاء اختبار بايدن سلبيا للفيروس يوم الخميس، وقال الفريق الانتقالي إنه لم يطرأ أي تغيير على توقيت التطعيم على الرغم من التشخيص الإيجابي لريتشموند.