شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يكرم السفير حسام زكى كأفضل دبلوماسي عربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام بجامعة الدول العربية، كأفضل دبلوماسي عربي في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وذلك خلال حفل جوائز التميز والإنجاز المصري العربي للعام 2020.

وانطلقت اليوم الجمعة، فعاليات المنتدى الذى يعقده اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال"، والذى يعقد على مدار يومى 18 و19 من شهر ديسمبر الجارى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد كبير من كبار المصرفيين.