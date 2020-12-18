250 جنيه يوميًا.. «الشباب والرياضة» تعلن عن فرص عمل بالتعاون مع مايكروسوفت (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعلنت وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ضمن مبادرة «طور وغير» عن فرص وظيفية جديدة وذلك على صفحتها على الفيسبوك عن طلب شركة كبرى في الاجهزة الكهربائية للتعيين: - برموتر

مسؤول عن البيع داخل الفروع ....للعمل بشكل مؤقت (شهرين أو دائم) - اماكن العمل: الاسكندرية- الغردقة- الشرقية- القليوبية- الغربية- الدقهلية -الاسماعلية- مرسى مطروح- بنى سويف- اسوان والاقصر- سوهاج- المنوفية- اسيوط- السويس - الشروط:

- مؤهلات عليا وطلبة

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 30 سنة الحقوق:

- مرتب: اليوم من 200 إلى 250 ج

- 9 ساعات عمل رابط التقدم للوظيفة: اضغط هنا الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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