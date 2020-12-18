شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف المصري» يطالب بتدخل الأمم المتحدة لوقف تدهور الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها المليشيات الإثيوبية على القوات السودانية والتصعيد الإثيوبي للتوتر على الحدود الإثيوبية السودانية وهو ما ينطوى على تهديد كبير لحالة الأمن والسلم في القرن الإفريقي ويعرض حياة المدنيين للخطر ويفاقم من أزمة اللاجئين الذين فروا من النزاع في إقليم تيجراى والذى يشهد جرائم انسانية ارتكبتها القوات التابعة للنظام الاثيوبى ضد سكان الاقليم .
وذكر التحالف في بيان له أن قوات الجيش السودانى قد تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية مما أسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات .
واشار البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إثيوبيا بالاعتداء على المناطق الحدودية السودانية فقد قام الجيش السوداني في يونيو الماضى بالتصدى، للقوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة الفشقة، القريبة من الحدود السودانية الإثيوبية.
كما قامت ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي بالتوغل في الاراضى السودانية وقامت بالاعتداء على مواطنين ووحدات من القوات المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية في 29 مايو الماضي، مما أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحة، ومدنيين بينهم أطفال.
وأكد التحالف أن ما تقوم به المليشيات الإثيوبية يخالف كل المواثيق الدولية والأفريقية المعنية بحقوق الانسان، ودعت إلى توثيق جرائمه ضد المدنيين وتقديمها للجهات الدولية المعنية، كما دعا أجهزة الامم المتحدة إلى التدخل ووقف تصاعد التوتر في القرن الافريقى وتوفير كل سبل الحماية للاجئين والمدنيين الموجودين على المناطق الحدودية الإثيوبية السودانية.
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