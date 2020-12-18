شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف المصري» يطالب بتدخل الأمم المتحدة لوقف تدهور ‏الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان التحالف المصري للتنمية وحقوق الانسان الاعتداءات المتكررة التي ‏تقوم بها المليشيات الإثيوبية على القوات السودانية والتصعيد الإثيوبي ‏للتوتر على الحدود الإثيوبية السودانية وهو ما ينطوى على تهديد كبير ‏لحالة الأمن والسلم في القرن الإفريقي ويعرض حياة المدنيين للخطر ‏ويفاقم من أزمة اللاجئين الذين فروا من النزاع في إقليم تيجراى والذى ‏يشهد جرائم انسانية ارتكبتها القوات التابعة للنظام الاثيوبى ضد سكان ‏الاقليم .‏

‏وذكر التحالف في بيان له أن قوات الجيش السودانى قد تعرضت لكمين من القوات والميليشيات ‏الإثيوبية داخل الأراضي السودانية‎ ‎مما أسفر عن خسائر في الأرواح ‏والمعدات .‏

واشار البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إثيوبيا بالاعتداء على المناطق ‏الحدودية السودانية فقد قام الجيش السوداني في يونيو الماضى بالتصدى، ‏للقوات الإثيوبية في موقع الأنفال بالضفة الشرقية لنهر عطبرة في منطقة ‏الفشقة، القريبة من الحدود السودانية الإثيوبية‎.‎

كما قامت ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي بالتوغل في ‏الاراضى السودانية وقامت بالاعتداء على مواطنين ووحدات من القوات ‏المسلحة السودانية داخل الأراضي السودانية في 29 مايو الماضي، مما ‏أدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من ضباط وأفراد القوات المسلحة، ومدنيين ‏بينهم أطفال‎.‎

وأكد التحالف أن ما تقوم به المليشيات الإثيوبية يخالف كل المواثيق الدولية والأفريقية المعنية بحقوق الانسان، ‏ودعت إلى توثيق جرائمه ضد المدنيين وتقديمها للجهات الدولية المعنية، ‏كما دعا أجهزة الامم المتحدة إلى التدخل ووقف تصاعد التوتر في القرن ‏الافريقى وتوفير كل سبل الحماية للاجئين والمدنيين الموجودين على ‏المناطق الحدودية الإثيوبية السودانية. ‏