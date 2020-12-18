شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين بشواطئ السلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى السلوم المركزى 7جثث وهم ربيع سيد احمد مواليد ٢٠٠١ من الشوالة سوهاج وحسن حمدى مواليد ٢٠٠٣ من كوم بدار محافظة سوهاج وشعبان محمد صادق مواليد ١٩٦٥ من ميناء الحيط اطسا الفيوم وابراهيم سعيد محمد كامل مواليد ٢٠٠٤ من محافظة الفيوم وجمال عمر محمود مواليد ١٩٩٧ من المنشاة سوهاج وحسن محمود بخيت مواليد ٢٠٠٦ من مركز البادية سوهاج واحمد عبدالسلام سعد مواليد ١٩٦١ وهو من حوش عيسى محافظة البحيرة.

وتم تحويل جثثهم إلى مستشفى مطروح العام. وتبين من التحريات الأولية انهم جثث لمهاجرين غير شرعيين وبدأت مباحث مطروح في التحريات عن اصحاب الجثث للتصريح بدفنها بعد معاينة مفتش الصحة وكتابة تقريره عن أسباب الوفاة .