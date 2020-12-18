شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الطائفة الإنجيلية تبحث طبيعة التعامل مع مستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يجتمع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الحادية عشر صباح غدا السبت، لمناقشة والاطلاع على أحدث التقارير المتعلقة بوضع انتشار فيرس كورونا وطبيعة التعامل مع المستجدات خلال الفترة القادمة.
يذكر أن المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اجتمعوا الخميس 3 ديسمبر الماضي، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، وأصدروا 6 قرارات أبرزها استمرار العبادة بالكنائس بحضور ٢٥% من مساحة الكنيسة لكافة الاجتماعات والمناسبات، والتشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة.
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