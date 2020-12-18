شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في إندونيسيا يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى السفير أشرف سلطان، سفير جمهورية مصر العربية في اندونيسيا، كلمة في المؤتمر الذي نظمه اتحاد مدرسي اللغة العربية في إندونيسيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بمشاركة الدكتور معروف أمين، نائب الرئيس الاندونيسي، حيث أشار إلى احتفاء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) باللغة العربية وتحديد يوم 18 ديسمبر عام 2012 يوماً عالمياً لها، وذلك في إطار الأنشطة والجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي العالمي غير المادي وتقدير اللغة العربية كأداة للتعبير الثقافي.

أشار سلطان للاسهام المعرفي والعلمي للغة العربية عبر العصور المختلفة والاسهامات الكبيرة المشهودة لها في مختلف مناحي الحياة من العلوم والآداب والفنون، فضلاً عن دورها الرئيسي في نهضة العديد من الدول والمجتمعات في أوروبا وغيرها.

كما عرض السفير أشرف سلطان دور مصر الرائد في الحفاظ على اللغة العربية، وجهود جامعة القاهرة في تأسيس مفوضية للغة العربية، واعتناء الأزهر الشريف بها منذ تأسيسه من خلال إنشاء كليات اللغة العربية والعديد من الأقسام بكليات التربية، ولم يعتنِ الأزهر بالناطقين بها فحسب؛ بل اهتم بتعليمها وتدريسها لغير الناطقين وأنشأ مراكز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، على غرار المركز الذي تم افتتاحه في جاكرتا في يوليو 2019 والذى يعد المركز الاول التابع للازهر الشريف في جنوب شرق آسيا. كما يقوم مجمع اللغة العربية، الذي تم انشاؤه خصيصاً عام 1932، بجهود كبيرة في الحفاظ على اللغة العربية ونشرها.