شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بسبب مرور بقعة سولار في مياه النيل بمركز ادفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم قطع المياه وتوقف مرشح مياه الشرب و محطات شمال مدينة إدفو، بسبب مرور بقعة سولار مجهولة فى مياه النيل بالبر الغربى بمركز ادفو والتي تم اكتشافها عن طريق فنيين التشغيل بماخذ مياه مدينة إدفو بمنطقة الشيخ محمود مساء اليوم.

وتم تشكيل فريق عمل من إدارة المعمل الكيميائي ومديري محطات المياه وإدارة الأمن ومشرفين المحطات والتاكيد علي أخذ العينات والتأكد من خلوها نهائيا ، حفاظا على سلامة مياه الشرب ، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لباقى محطات مياه الشرب شمالا من مدينة إدفو حتى نهاية الحدود الادارية لمركز إدفو.