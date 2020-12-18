محامى سيدة الكرم: قرار النيابة بدراسة الطعن على حكم البراءة أثلج صدور الجميع

شكرا لقرائتكم خبر عن محامى سيدة الكرم: قرار النيابة بدراسة الطعن على حكم البراءة أثلج صدور الجميع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار إيهاب رمزى محامى السيدة سعاد ثابت المعروفة باسم سيدة الكرم، إن النظر في قضية موكلته بدأ من النيابة العامة في أبو قرقاص بالمنيا، حيث استمعت النيابة لكل الأطراف فى القضية واستمعت للشهود، وطلبت تحريات المباحث، والأمن الوطنى، والتى جاءت هذه التحريات مؤكدة لأقوال هذه السيدة بأنها تجردت تماما عن ملابسها.
وتابع فى مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن النيابة أصدرت بعد ذلك قرار بحفظ الأوراق، بعد أن تشككت في الدليل القائم على هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه قدم تظلم لمحكمة الجنايات التي ألغت قرار الحفظ، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت أن الأدلة كافية لذلك.
ولفت إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة المحاكمة، وبدأت القضية تتداول فى أكثر من محكمة وأحيلت لأكثر من دائرة وأعتذر عنها أكثر من مستشار بعدما استشعر الحرج، وفي النهاية صدر الحكم بحبسهم غيابيا 10 سنوات، وأمرت المحكمة بضبط المتهمين، وذلك من ذات الدائرة التى أصدرت حكم البراءة.
وواصل أن المتهمين طعنوا في الحكم، وتحددت لهم جلسة، والمحكمة استمعت للمرافعة وحجزت القضية للحكم، ثم صدر الحكم بالأمس ببراءة جميع المتهمين .
ونوه إلى أن المحكمة حتى الآن لم تودع حيثيات الحكم، لافتا إلى أن تحرك النيابة العامة السريع بدراسة أوجه الطعن على الحكم ، أثلج الصدور واهدأ النفوس بعد حالة الإحباط التي أصابت المجتمع.
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