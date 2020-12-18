شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يدين قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باسم 25 مليون عامل مصري ،أدان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة الـ27، ومؤسساته الإجتماعية والثقافية، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي منذ ساعات قليلة، بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن معلومات غير حقيقة بشأن الأوضاع في مصر.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد وهب الله، إن "الاتحاد العام ونقاباته العامة" يعتبرون هذا التوجه من جانب البرلمان الأوروبي يعبر عن أهداف سياسية، حيث تناسى وتغافل دور مصر المحوري في مواصلة الحرب والقضاء على الإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية بل والعالم، وكذلك تناسى السياسات المصرية الجديدة التي تتبنى برامج الحماية الإجتماعية للمواطنيين وفي القلب منهم العمال في ظل جائحة كورونا .

وبرهن على ذلك بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،وكذلك ببرامج الحماية الإجتماعية والصحية والإقتصادية للمواطنيين باعتبرها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها البرلمان الأوروبي خلال عرضه لحالة مصر ،وكذلك جهود الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر البرلمان الأوربي إلى مراجعة أفكاره تجاه دولة محورية ورائدة بحجم مصر حفاظاً على العلاقات التاريخية مع بلدان أوروبا ،وترسيخ مبادئ التعاون وبناء الثقة من أجل العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء العالم .