التحفظ على 160 طن أسمدة ومغذيات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

مأمورية تمكنت من ضبط المدير المسئول عن شركة للأسمدة الزراعية بمحافظة البحيرة بحوزته 160 طن أسمدة ومغذيات زراعية "أوكسيد الفسفور – جبس زراعى – فوسفات" غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات.

المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.