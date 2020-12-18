إحباط تهريب شيش وسجائر إلكترونية وعدسات طبية في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الشيش والسجائر الإلكترونية، والعدسات الطبية، والهواتف المحمولة، أخفتها راكبة جزائرية الجنسية داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.
وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة العربية، القادمة من الشارقة، اشتبه محمود الجزار رئيس الوردية في الراكبة "و. م" جزائرية الجنسية، وتم تمرير حقائب الراكبة على جهاز فحص الأمتعة "X-Ray" ، وتم تأكيد الاشتباه، وتشكيل لجنة من سعيد محمود ومهند صبري مأموري الحركة لتفتيش أمتعتة الراكبة، تبين وجود 238 قطعة شيش وسجائر إلكترونية ومستلزماتها، و86 قطعة عدسات طبية لاصقة ومستلزماتها، و9 هواتف محمولة، وساعات ذكية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.
وقرر مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 16، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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