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شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي من الأسمرات: اهتمام كبير من الرئيس بالقضاء على العشوائيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمستوى الإنشائي الرائع لحي الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة والذى تم تشيده لنقل وتسكين الأسر والأهالى من قاطنى العشوائيات والمناطق الخطرة بعدد من المناطق بالمحافظة.
وقال الوزير، الجمعة، خلال جولته مع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحي الاسمرات، حيث تفقد مركز الشباب عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات ٣، إن الحي يضم مجمع سكنى يوفر لسكانه واقع مجتمعى جديد يضم جميع الخدمات السكنية والمجتمعية على نحو متكامل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد وزير التنمية المحلية على إهتمام رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات وتطوير كل المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات لتوفير حياة كريمة لمواطنى تلك المناطق، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة مع الحكومة لتوفير أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصرى، حيث تم خلال السنوات الماضية الانتهاء من بناء آلاف الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر وبورسعيد وجنوب سيناء وغيرها.
وأوضح أن حى الأسمرات أصبح نموذجاً لواحدة من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في القاهرة لنقل سكان المناطق العشوائية إليها، حيث تم نقل حوالى 13 ألف أسرة.
وأكد شعراوى أن الحكومة تقوم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنساء المصرى وتوفير كافة الأنشطة والخدمات والتعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل لكافة المواطنين في المناطق العشوائية وغير الآمنة والخطرة بالمحافظات.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالتنوع الرياضي الذي تقدمه الدولة لأبناء الأسمرات، مشيراً إلى الاقبال الكبير على المشاركة بتلك الانشطة الرياضية في إطار تقديم كافة الخدمات الشبابية لأبناء حي الأسمرات، والمساهمة في تنشئتهم بصورة سليمة فكرياً وصحياً وبدنياً من خلال ممارسة الرياضة.
كما شملت الجولة تفقد ملاعب المركز وسط تواجد مكثف من قبل أبناء حي الأسمرات من النشء والشباب المشاركين في ألعاب كرة القدم، الكونغوفو، والكاراتيه.
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