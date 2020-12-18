شكرا لقرائتكم خبر عن غنيم يهنئ مديرية الصحة بحصول ١٠ وحدات على الوسام الذهبى في تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف قطاع تنظيم الأسرة بمديرية الصحة لحصول ١٠ وحدات صحية بالمحافظة على الوسام الذهبي في تقديم خدمات تنظيم الاسرة، والذي يأتى تتويجا للجهود المشتركة والمتكاملة بين وزاره الصحة والسكان والمحافظة بأجهزتها المعنية لتقديم خدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه بجوده عاليه ومجاني للمنتفعات.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الذي استعرض جهود المديرية في هذا القطاع الهام الحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، مشيدا بدعم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوحدات الصحية الحاصلة على الوسام الذهبى هم: وحدات الكوم الأحمر ونعيم واهناسيا الخضرا ببني سويف، ووحدتي طحا بوش وطنسا الملق مركز ناصر، ووحدتي الملاحية والمركز الطبي بمركز ببا ،ووحدتي النويره والمماليك بمركز اهناسيا، ووحده بني صالح بالفشن وذلك بعد تقييم جوده الخدمه المقدمه بالوحدات بناء على مجموعه من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزاره الصحه من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الاسرة وصندوق الأمم المتحده للسكان وممول من الاتحاد الأوروبي منذ ٢٠١٩

وتشمل معايير تقديم الخدمة استمرارية توفير مخزون كاف لمده شهرين أو ثلاثه من وسائل تنظيم الاسره وتوفير المعلومات الصحيه أثناء تقديم المشوره من قبل الأطباء والممرضات وتقديم خدمات تنظيم الاسره ذات الجوده الامنه وزياده عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الاسرة

وتجدر الاشارة إلى أن الوحده الصحيه التي تحصل على الوسام الذهبي تحتفظ به لمده عام في حال استمرار الحفاظ على المعايير المحدده ثم يتم ترشيحها للحصول على حافز مادي في نهايه العام

كما أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تلقى تهنئة من الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزاره الصحة، حيث أثنى على فريق العمل المختص بالمحافظة بقيادة الدكتورة مديحه سري مدير إدارة تنظيم الأسرة وفرق الاشراف بالمحافظة