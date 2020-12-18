شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر» تضبط ٧٥٠ كيلو أغذية منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مديرية تموين الاقصر من ضبط كمية كبيرة من الأغذية المنتهية الصلاحية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق ومخازن السلع الغذائية والأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وشكلت مديرية التموين، لجنة مكونة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمد عثمان، وايمن رمضان المفتشين بالمديرية.

وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط ٨٠ كرتونة وجردل باجمالى وزن ٧٥٠ كيلو جرام، عبارة عن اغذية أطفال على شكل ألعاب وحلويات ومسحوق عصير غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق. وتحرر محضر ١٣٣٧٠ جنح ضد ح ا خ، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.