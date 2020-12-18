شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 10 معلومات عن الطريق الأوسطي الذي تفقده الرئيس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة بجولة تفقدية لعدد من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الاوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومتر وهو اعرض طريق بالشرق الأوسط حيث يصل في اعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حاره لكل اتجاه، ويقع في منطقه متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الاقليمي.

المصرى اليوم ترصد في 10 نقاط مواصفات الطريق الذي يربط المحاور الدائرية حول القاهرة الكبري

1- 155 كيلو متر طول الطريق الدائري الأوسطي

2- يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناه.

3- الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنفذ 7 قطاعات بالدائري الأوسطي بطول 104 كيلو متر.

3- وزارة النقل ستنفذ قطاعا واحدا من الدائري الأوسطى بطول 22 كيلو متر.

4- وزارة الإسكان ستنفذ قطاعا واحدا من الدائري الأوسطي بطول 30 كيلو متر.

5- جرى إنشاء الطريق طبقا لمواصفات الطرق الحرة بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية وتستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف.

6- الطريق الدائري الأوسطي يربط المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشروق والعبور وبلبيس.

7- المشروع يعبر النيل بكوبري علوي في منطقة حلوان، للوصول إلى البدرشين و6 أكتوبر وطريقي «القاهرة- الإسكندرية»، و«القاهرة- الفيوم».

8- الطريق الأوسطي يربط طرق «القاهرة- السويس»، و«القاهرة- الإسماعيلية» الصحراوي بمدينتي 15 مايو وحلوان.

9- يضم الطريق الدائري الأوسطي 16 حارة مرورية، بواقع 8 حارات في كل اتجاه

‏10- اول طريق دائري يربط المحاور الدائرية والطولية.