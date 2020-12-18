شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمرأة يتقدم ببلاغ للنياية العامة في تهديدات تلقتها فتاة ميت غمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومى للمرأة في بيان عن تقديم مكتب شكاوي المراة بصحبة المجني عليها المعروفة إعلاميا باسم «فتاة ميت غمر»ببلاغ إلى النيابة العامة بخصوص التهديدات التي تعرضت لها من بعض الأشخاص أقارب المتهمين بالتحرش بها ذلك بالإضافة إلى تواصل مكتب شكاوى المرأة حيث التقت الفتاة بمسؤولى المكتب، والذين قاموا بدورهم بتقديم المشوره والدعم والمساندة القانونيه لها، بالاضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

وقد تواصل المجلس وقام بكافة الجهات المعنية اعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنيه وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وابلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

كما توجه احد محامي مكتب شكاوي المرأة بصحبة المجني عليها إلى النيابة العامه لتقديم بلاغ بخصوص التهديدات التي تعرضت لها الفتاة من بعض الاشخاص اقارب المتهمين بالتحرش بها، وقام محامي مكتب الشكاوي بالحضور مع المجني عليها خلال تحقيقات النيابه معها وتقديم الاستشاره القانونيه اللازمه لها وفقا لموقفها القانونى.