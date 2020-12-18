شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 555 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت الحملات اليومية لإدارة مرور أسوان، الجمعة، عن ضبط 555 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات. وتمكنت الحملات المرورية من ضبط سيارة و3 دراجة نارية و2 توك توك وتورسيكل بدون تراخيص، وضبط حالتين لقائدي مركبات في كمين بكوم امبو تبين بالفحص تعاطيهما الحشيش والبانجو، كما تم التصالح الفوري في 76 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 84 حالة عدم قبول التصالح و111 مخالفة تجاوز السرعة و125 مخالفة متنوعة. الوضع في مصر

اصابات 123,701

تعافي 105,919

وفيات 7,015

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