شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم اندريه سليبنيوف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي زيارته للقاهرة هذا الأسبوع بعد أن أجري مباحثات مثمرة مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة .

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم أن كلا الطرفين أكدا اهتمامهما بابرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي الذي ضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان . مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تنشيط العمل في هذا المجال .

وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تتيح الفرصة لزيادة حجم التجارة المتبادلة والتفاعل الاقتصادي من أجل الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين .