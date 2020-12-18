شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الإجتماعى تدعم ذوى القدرات الخاصة بصورة من أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة لذوى القدرات الخاصة، أثناء مشاركتها في مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى القدرات ، بحضور الدكتورة هبة السويدى ، رئيس مؤسسة أهل مصر ، برعاية اللجنة البارالمبية والاتحاد المصرى للإعاقة، فى الماراثون الذى أقيم بمنطقة الأهرامات ضمن فعالية قادرون باختلاف، من أجل إدماج ذوى الإعاقة وضحايا الحروق فى المجتمع المصرى والتصدى لمحاولة التنمر والعنصرية التى يتعرضون لها.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الإجتماعى، عبر موقع انستجرام، صورة للدكتورة نيفين القباج، من أمام اهرامات الجيزة، ووجهت رسالة لذوى القدرات الخاصة، على طريقة حركة الأيدي قائلة "أحبكم".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أن ذوى الإعاقة لهم حقوق وواجبات ويجب على المجتمع أن يتفهم مبدأ التكافل وعلينا تغيير الصورة الذهنية بأن ذوى الإعاقة غير قادرين، بل هم قادرون، وحتى وقت العمل على قلب وطن واحد لإكمال بعضنا البعض.



الدكتورة نيفين القباج