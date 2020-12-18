استشارى أبحاث إكلينيكية: عدم ظهور أعراض لكورونا تعنى تعامل الجهاز المناعى مع الفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى، استشارى الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، إن أمريكا تعيش الأسوء فى الموجة الثانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سجلت 200 ألف إصابة فى 24 ساعة خلال الأيام القليلة الماضية، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 300 ألف حالة منذ انتشار الوباء.

وأضاف عبد الهادى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر، تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أنه من الأخبار الجيدة هو وجود لقاحين لفيروس كورونا، والإدارة الأمريكية الجديدة تعمل على وجود لقاح فعال لفيروس كورونا، مؤكداً أن التعامل بلقاح كورونا قد يخفض أعداد الإصابات الوفيات.

وتابع استشارى الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن، إن هناك أشخاص كثيرين يصابون بكورونا دون ظهور أعراض عليهم، مشيراً إلى أن الإصابة بكورونا دون ظهور أى أعراض يعنى تعامل الجهاز المناعى مع الفيروس ومقاومته.

وعلى صعيد آخر قالت السلطات المحلية إن العينات التي تم جمعها من عبوات أسماك مجمدة مستوردة، أثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا الجديد، فى مدينة ووشي بمقاطعة جيانجسو شرقى الصين، وقال مكتب الوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه في المدينة إنهم اكتشفوا فيروس كورونا الجديد فى عينات مواد التغليف المأخوذة من أسماك مخزنة فى متجر طعام محلى، وكانت دفعة الأسماك مستوردة من ميانمار.

وقامت السلطات بإغلاق المنتجات ذات الصلة التى تم تتبعها، وتطهير المرافق والمركبات المستخدمة لتخزين هذه المنتجات ونقلها، ويخضع إجمالي 17 شخصا ممن لامسوا العبوة الملوثة حاليا للمراقبة المعزولة وجميعهم أظهروا نتائج سلبية للمرض.