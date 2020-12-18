شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تحقق المركز الأول في بطولة الشهيد الرفاعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حققت جامعة المنوفية الميدالية الذهبية في وزن ٦٠ كيلو جرام والميدالية البرونزية في الوزن المفتوح في بطولة كمال الاجسام للجامعات المصرية (الشهيد الرفاعي 48) التي أقيمت بالمجمع الطبي بطنطا اليوم الجمعة وذلك تحت رعاية دكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ودكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واسراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب.
وقال كابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي أنه حصل الطالب حسن محمد محمد علوان من كلية الاداب على المركز الأول والميدالية الذهبية.
كما حصل الطالب محمد مصطفى محمدى عبده من كلية الاداب على المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وتولى الإشراف العام بالبطولة محمود حافظ، ومشرف الفريق مجدي البلاح ومدرب سامي حسن، واداري عمار ذو الفقار.
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