شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنوفية تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكليات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اختتمت فاعليات مسابقة الطالب والطالبه المثاليه على مستوى الجامعة العام الجامعي 2020/2021 والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة
والدكتوره نانسى يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام دكتور محمد شاهين، مدير عام رعاية الشباب، بمشاركة71 طالب وطالبه مثلوا مختلف كليات الجامعة في المسابقة.
وأسفرت نتائج المسابقه التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي عن المراكز الثلاث الأولى للطلاب، وهم محمود أحمد السيد جودة من كلية الطب، بالمركز الاول، وعبد المنصف مصطفى اسماعيل من كلية الآداب بالمركز الثاني، وأحمد صلاح ابراهيم القمحاوي من كلية العلوم بالمركز الثالث.
كما شهدت نتائج الطالبات حصول أميرة حمدي محمد من كلية الحاسبات على المركز الأول وسلمى سعيد حلمي النعماني كلية الطب على المركز الثاني واسماءخميس فتح الله الصوفاني كلية الصيدلة على المركز الثالث.
وسوف يمثل الجامعه فى مسابقة إبداع الموسم التاسع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضه على مستوى الجامعات المصريه الطالبان، محمود سيد احمد جوده، بالفرقة الثالثة كلية الطب، والطالبة أميره حمدى محمد عيد بالفرقة الثانية كلية الحاسبات والمعلومات.
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