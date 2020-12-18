شكرا لقرائتكم خبر عن الدائرى الأوسطى الأعرض بالشرق الأوسط يربط المدن الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومة كل ما تريد معرفته عن الطريق الدائرى الأوسطى المنفذ أعمال ضمن المشروع القومى للطرق وأهميته ودوره فى تخفيف حركة الزحام بالقاهرة الكبرى وربط المدن الجديدة المجاورة. 1ـ المشروع يمتد بطول 147 كم. 2ـ الطريق الدائرى الأوسطى يربط التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشروق والعبور وبلبيس. 3ـ الطريق الجديد يربط طرق القاهرة ـ السويس وطريق القاهرة ـ الاسماعيلية الصحراوى بمدينة 15 مايو وحلوان. 4ـ الطريق يعبر النيل بكوبرى جارى العمل فيه للوصول للبدرشين و6 أكتوبر وطريقى القاهرة ـ الإسكندرية والقاهرة ـ الفيوم. 5ـ يضم 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات بكل اتجاه. 6ـ يعتبر الأعرض فى منطقة الشرق الأوسط. 7- يهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الطرق الحالية خصوصا الكثافات المرورية عن الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى. 8 جرى إنشاء الطريق طبقًا لمواصفات الطرق الحرة بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية وتستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف. 9- يساهم فى خفض زمن الرحلات وتقليل نسبة الحوادث.



كانت هذه تفاصيل خبر الدائرى الأوسطى الأعرض بالشرق الأوسط يربط المدن الجديدة.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.