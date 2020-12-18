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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تواصل إجراءات مواجهة كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «الصحة»: نستهدف إدخال 10 ملايين جرعة مع نهاية يونيو المقبل.. الحكومة تواصل إجراءات مواجهة كورونا.. بدء تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتناوب حضور الموظفين.. التنمية المحلية تخفض قوة العمل بنسبة 50%.. توجيهات للمحافظين بغرامات فورية على المخالفين.. موقع إلكترونى لتسجيل الحصول على اللقاح الصينى.
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